Інженерна машина на шасі танку Leopard 1 має назву Biber.

У мережі з’явилися перші кадри з мостоукладальником Biber в Україні. Відео з інженерною машиною на шасі танку Leopard 1 опублікували на сторінці Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: The first video showing a German-donated Biber armored bridgelayer 🇩🇪 in use with the Ukrainian army - this particular one apparently already put a bridge in place, hence sections are missing.

Ukraine already received 3 of these with 13 more to be delivered soon. pic.twitter.com/yWI8e53VTM — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 25, 2022

На кадрах видно, що в мостоукладальника відсутні секції мосту, тож, імовірно, конструкція вже прокладена.

Також цікаво в Україну надійдуть німецькі САУ, які точно стріляють на ходу

Українські військові вже отримали три таких інженерних машини. Всього уряд ФРН передасть Україні 16 мостоукладальників.

Що таке мостоукладальник Biber?

Biber – це інженерно-бойова машина, яка несе та розгортає міст на переправі через річки, протитанкові рови та інші перешкоди.

Машину розроблено відповідно до вимог Бундесверу. Розробка почалася в 1965 році, а перші прототипи з’явилися у 1969 році. Виготовлення перших серійних мостоукладальників завершили у 1975 році. Всього для армії Німеччини збудовано 105 таких машин. Також таку техніку експлуатують Австралія, Канада, Нідерланди та Італія.

Мостоукладальник Biber. Фото: Бундесвер



Biber базується на шасі танку Leopard 1. Замість башти він оснащений системою зведення мосту. Міст укладається горизонтально, основна перевага такої конструкції – непомітність для противника.

Міст має алюмінієву конструкцію та складається з двох секцій по 11 метрів. Загальна довжина – 22 метри і може охопити перешкоду довжиною 20 метрів.

Його може перетинати гусенична або колісна техніка класу MLC-50 (колісна техніка – 52,6 т, гусенична – 45,4 т). Також з обмеженнями на такому мосту може використовуватися техніка класу MLC-60. Екіпаж машини складається із двох людей: водія та командира.

Напередодні стало відомо, що Україна отримала від Німеччини додаткову броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2. Тепер ЗСУ мають 13 таких машин.