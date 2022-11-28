Про додатковий пакет допомоги йдеться на сайті німецького уряду.

У Німеччині оновили список допомоги, яку передали Україні впродовж минулого тижня. Інформація про повний перелік озброєння є на сайті уряду ФРН.

Цього разу у списку вже переданої Україні допомоги – 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh та 53 захищених автомобілі, які належали Прикордонній службі Німеччини (Grenzschutzfahrzeuge).

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Терміни та спосіб доставки техніки в Україну не розголошуються. Також зазначають, що до відправки в Україну готують 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення. Що саме це за машини, наразі невідомо.