О дополнительном пакете помощи идет речь на сайте немецкого правительства.

В Германии обновили список помощи, которую передали Украине на прошлой неделе. Информация о полном перечне вооружения есть на сайте правительства ФРГ.

На этот раз в списке уже переданной Украине помощи – 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh и 53 защищенных автомобиля, принадлежавших Пограничной службе Германии (Grenzschutzfahrzeuge).

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Сроки и способ доставки техники в Украину не разглашаются. Также отмечают, что для отправки в Украину готовят 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения. Какие именно это машины, пока неизвестно.