Вперше про поставку бронеавтомобілів Dingo для ЗСУ мова пішла у вересні 2022 року. Такі машини нашому війську тоді пообіцяла міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, мова йшла про 50 одиниць.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувало фотографії з урочистостей на честь професійного свята 21 листопада, які відбувались в Житомирі, на Смолянському військовому кладовищі.

На фото з урочистого шикування наших воїнів-десантників можемо помітити німецькі бронемашини Dingo. Це означає, що Збройні Сили України нарешті отримали ці машини, поставку яких ще 3 місяці тому обіцяли У Німеччині.

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Німецькі бронемашини Dingo

Перші повідомлення, що німецькі Dingo прибули в Україну, з’явились на початку листопада 2022 року. Але тоді була мова, що наші військові отримали партію в 30 машин, інші 20 мали б надійти в інших пакетах допомоги від Німеччини. Сьогодні фотографії стали остаточним підтвердженням, що ЗСУ отримали панцерники Dingo і готові їх застосувати в боях проти рашистів.

Бундесвер має на озброєнні бронеавтомобілі Dingo з 2000 року. Такі панцерники використовувались для патрулювання та розвідки. Захист бронемашин цього типу має витримувати вибухи мін, саморобної вибухівки, стрілецької зброї, уламків, гранат тощо.