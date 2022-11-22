Впервые о поставке бронеавтомобилей Dingo для ВСУ речь пошла в сентябре 2022 года. Такие машины нашему войску тогда пообещала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, речь шла о 50 машинах.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало фотографии с торжеств в честь профессионального праздника 21 ноября, которые проходили в Житомире, на Смолянском военном кладбище.

На фото с торжественного построения наших воинов-десантников можем заметить немецкие бронемашины Dingo. Это означает, что Вооруженные Силы Украины наконец-то получили эти машины, поставку которых еще 3 месяца назад обещали в Германии.

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Немецкие бронемашины Dingo

Первые сообщения о том, что в Украину прибыли немецкие Dingo, появились в начале ноября 2022 года. Но тогда говорили, что наши военные получили партию в 30 машин, остальные 20 должны поступить в других пакетах помощи от Германии. Сегодня фотографии стали окончательным подтверждением, что ВСУ получили броневички Dingo и готовы их применить в боях против рашистов.

Бундесвер имеет на вооружении бронеавтомобили Dingo с 2000 года. Такие броневики использовались для патрулирования и разведки. Защита бронемашин этого типа должна выдерживать взрывы мин, самодельной взрывчатки, стрелкового оружия, обломков, гранат и т.д.