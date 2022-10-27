26-та артилерійська бригада показала у дії ці самохідні артилерійські установки в районі Бахмута.

Арабський канал Al Jazeera показав використання німецьких самохідних артилерійських установок PzH 2000 в бойових діях під Бахмутом. Досвідом ділились бійці бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Нагадаємо характеристики німецької САУ PzH 2000

На Донеччині САУ Panzerhaubitze 2000 прикривають українські війська та ведуть контрбатарейний вогонь.



PzH 2000 – це гармата закритого типу на гусеничному шасі, побудованому на базі вузлів та агрегатів танка Leoprad 2. Ця німецька 155-мм установка має ствол довжиною 52 калібри та автоматичну систему заряджання.

Снаряду потрібно близько 40 секунд, щоб досягти цілі. Траєкторія коригується після отримання інформації від безпілотників.

У вересні цього року Німеччина оголосила про рішення передати ще чотири установки PzH 2000. Тож загальна кількість отриманих від Берліну Panzerhaubitze 2000 зросте до 14 одиниць. Разом із гаубицями з Нідерландів кількість переданих Україні САУ цього типу зросла до 22 одиниць.