26 артиллерийская бригада показала в действии эти самоходные артиллерийские установки в районе Бахмута.

Арабский канал Al Jazeera показал использование германских самоходных артиллерийских установок PzH 2000 в боевых действиях под Бахмутом. Опытом делились бойцы бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Напомним характеристики немецкой САУ PzH 2000

В Донецкой области САУ Panzerhaubitze 2000 прикрывают украинские войска и ведут контрбатарейный огонь.



PzH 2000 – это пушка закрытого типа на гусеничном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов танка Leoprad 2. Эта немецкая 155-мм установка имеет ствол длиной 52 калибра и автоматическую систему зарядки.

Снаряду нужно около 40 секунд, чтобы достичь цели. Траектория корректируется после получения информации от беспилотников.

В сентябре этого года Германия объявила о решении передать еще четыре установки PzH 2000. Так что общее количество полученных от Берлина Panzerhaubitze 2000 вырастет до 14 единиц. Вместе с гаубицами из Нидерландов количество переданных Украине САУ этого типа выросло до 22 единиц.