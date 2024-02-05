В мережі вперше з’явилося кілька світлин танкових мостоукладальників, що стоять на озброєнні одного з бойових підрозділів ЗСУ.

Експерти MilitaryLand встановили, що на короткому відео та фото зображено мостоукладальні машини М60 AVLB – Armored Vehicle Launched Bridge. Їх торік українська армія отримала від США.

Факт такого постачання підтверджується у річному звіті Державного Департаменту США 24 грудня 2023 року. Там конкретно вказується, що Україна отримала від Пентагону 18 броньованих мостових систем саме такого виконання. На це звернули увагу експерти ГО «Український мілітарний центр».

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Коротку розшифровку технічних характеристик мостоукладальників на базі танків M60 зробили в АрміяINFORM. Вони повідомляють, що гусеничний мостовик спроможний наводити переправи через протитанкові рви, рівчаки та яри під усі види транспорту, у тому числі для гусеничних машин важкої розмірної групи.

Екіпаж мостоукладальної машини M60 AVLB. Фото: АрміяINFORM

Металеві прогони двостулкового штурмового мосту довжиною 18 метрів можуть витримати транспорт вантажністю 60 тонн. Міст 15-метрової довжини пропустить 70-тонний транспорт.

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Для наведення такої переправи потрібно не більше 5 хвилин. З цією операцією успішно справляється механік-водій. Йому навіть немає потреби покидати свого місця – все здійснюється дистанційно.

Ось так виглядає умовно наведена штурмова переправа15-метрової довжини. Фото: Rikujojieitai Boueisho

Для демонтажної операції необхідно не більше 10 хвилин. При цьому базове шасі може забрати двостулкову конструкцію моста з будь-якого боку переправи.

Гідроциліндри отримали живлення від гідравлічної станції з приводом від базового двигуна. Той приводить в рух гусеничний рушій. Потужності в 750 к.с. вистачає тягнути 54-тонну машину по бездоріжжю в поганих умовах та в операційному процесі під час наведення переправи.

Імітація наведення штурмової переправи через невеличку річку зі складним прибережним рельєфом. Фото: defenseimagery.mil

Встановлено, що фотознімки зроблено в одній з танкових бригад, що була сформована у січні 2023 року. Скільки там таких машин експлуатується, через військову таємницю не повідомляється.

З відкритих джерел відома ціна такої техніки 749 000 доларів за одиницю.

В бойових підрозділах інженерних військ ЗСУ є також 55-тонні мостоукладальні машини Biber, які уряд Німеччини передав Україні. Там також екіпаж з двох осіб - командир та механік-водій, така ж ширина переправи – 4 метри, а ось довжина двостулкових прогонів трохи більша – 22 метри.