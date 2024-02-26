Загалом після вигнання ворога з території області збудовано та капітально відремонтовано 21 мостову переправу, з яких половину введено в експлуатацію на Снігурівщині.

Про це повідомив у персональних сторінках в Telegram-каналі та Facebook начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, де днями "було введено в експлуатацію ще дві мостові переправи".

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Йдеться про відновлення руху по мостовому переходу через Інгулецький магістральний канал біля міста Снігурівка. Там транспортне сполучення перервалося у листопаді 2022 року під час відступу російської окупаційної армії.

Кадри з хроніки будівництва та уже введеного в експлуатацію мосту через Інгулецький магістральний канал. Фото: Миколаївська ОВА

Нову переправу було зведено поряд зі старим мостом, який частково підремонтували для обмеженого руху до завершення будівництва нового. Тепер жителі громади отримали надійне та безпечне транспортне сполучення через магістральний канал.

Другу переправу відкрили біля с. Галаганівка. Міст також відновили бійці 36-ї шляхо-відновлювальної бригади. З обсягом цих робіт вони впоралися менше ніж за місяць.

Тут для будівництва були використані відновлені понтони з колишніх переправ. Їх звезли сюди з усієї громади, полагодили й пустили в дію на спорудженні переходу, що був підірваний росіянами у 2022 році.

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Якщо раніше це був пішохідний міст, то нині завдяки посиленій конструкції понтонів та їх збільшеній кількості це повноцінна транспортно-пішохідна переправа. Вона спроможна приймати як легковий, так і пасажирський та вантажний транспорт, а також піших жителів та велосипедистів.

Ось так будувалася мостова понтонна переправа, що замінила підірваний пішохідний міст і віднині стала ще й доступною для транспорту. Скриншот: Авто24

За рік і три місяці військові мостобудівники 36-ї Конотопської шляхо-відновлювальної бригади відновили всі об’єктів транспортної інфраструктури, яку знищили рашисти під час відходу на лівий берег. У залік будівництва та капремонту будівельники записали 11 відновлених мостових переправ: 6 на території громади, 3 переправи в межах колишнього Снігурівського району та ще 2 в сусідніх громадах.

Начальник Снігурівська міської військової адміністрації Іван Кухта: це справжній "Міст Дружби"! Фото: Снігурівська МВА