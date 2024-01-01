Найдовшим мостом Київщини транспорт піде до кінця року: огляд об'єктів відбудови

Київщина

За повідомленням Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, до кінця липня буде завершено бетонування монолітної плити. Далі за графіком робіт проводуть гідроізоляцію та асфальтування проїзної частини.

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Вже заготовлено облаштування для перильного та бар’єрного огородження. І хоча в короткому повідомленні про це не йдеться, ймовірно, за сучасними стандартами мостобудування на самому 290-метровому мосту та на підходах до нього встановлять автономне освітлення. Саме так до цього робилося на інших введених в експлуатацію побудованих чи відбудованих після руйнувань мостах.

Монолітну плиту через річище Тетерева заллють бетоном до кінця місяця. Фото: Мінвідновлення

Допоки рух транспорту буде здійснюватися по тимчасовому мосту, що підтримує логістику в бік сусідніх областей та країн ЄС. Міст знаменитої "Варшавки" через згадану річку міжнародної автодороги Київ-Варшава буде за пропускною спроможністю та вантажністю ще кращим від довоєнного.

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Наразі на Київщині біля зруйнованих 29 штучних споруд влаштовано тимчасові переправи. Вони забезпечують безперебійний рух транспорту для мешканців прилеглих населених пунктів та вантажу.

Ось так виглядав цей міст через Тетерів перед війною. Тепер він буде зроблений за кращими світовими стандартами безпеки та пропускної здатності. Скриншот Авто24 з Google maps

Загалом з 2022 року на Київщині відновили 9 мостів, 8 мостів ще в роботі. На ще одному мосту відбудова має розпочатися до кінця 2024-го.

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Харківщина

Тимчасом у Харківській області практично завершено відновлення шляхопроводу на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський. Цей об’єкт на початку повномасштабного вторгнення був розташований безпосередньо на лінії розмежування. Внаслідок бойових дій він був вщент зруйнований.

Шляхопровід на ділянці Київ - Харків - Довжанський майже готовий, здадуть в експлуатацію через півтора-два місяці. Фото: Мінвідновлення

Почали відбудову споруди майже одразу після звільнення території. Наразі міст повністю збудований. Тут вже ведеться облаштування підходів до шляхопроводу та укладення асфальтобетонного покриття.

Після нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків рух буде відкрито з врахуванням сучасних навантажень. Щоправда, це станеться вже восени.

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Загалом з 2022 року на Харківщині відновили рух трьома мостами, ще 13 мостів наразі в роботі. На п’яти об’єктах робота розпочнеться при умові гарантованої безпекової ситуації.

Одещина

Тут йде ремонт мосту через канал Кофа, який закрили у 2021 році через аварійний стан. Це на ділянці дороги Т-16-07 Ізмаїл - Кілія - Вилкове в Ізмаїльському районі. Його було перекрито для руху всіх видів автотранспорту.

Ремонтники демонтували стару конструкцію мосту, влаштували тимчасовий об’їзд та встановили 10 палей довжиною 30 метрів. Після їх встановлення було проведено випробування на опорну здатність конструкції – результати позитивні.

Будівництво мосту через канал Кофа. Тут буде повністю новий транспортний перехід. Фото: Мінвідновлення

Наразі тут виконали опорядження опорних конструкцій – влаштували тампонажний шар котлованів, насадки та відкрилки. Продовжується армування та встановлення опалубки шафової стінки.

Міст через канал Кофа має велике логістичне значення для жителів півдня Одеської області, особливо для чотирьох громад Ізмаїльського району та для мешканців міста Кілія. Дорога туди йде кружним шляхом.