Берлінський двопорхевий автобус ходитиме київськими вулицями

За попередньою інформацією КМДА, двоповерховий автобус від Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin) на туристичні маршрути вийде вже в наступному році. Принаймні, так планується.

Маршрути розробляються з урахуванням сьогоденних реалій. Машина буде обслуговувати соціальні екскурсії Києвом та реабілітаційні проєкти для військових і їхніх родин.

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У комунальній власності міста це буде вже п’ята пасажирська машина з дворівневим салоном. Ще чотири двопалубні автобуси, отримані столицею раніше, стояли в резерві. Їх свого часу хотіли вивести на маршрути громадського транспорту з інтенсивним пасажиропотоком, але від того наміру довелося відмовитися.

Як уточнив столичний градоначальник Віталій Кличко, ті пасажирські машини "дообладнують і теж наступного року запустять на екскурсійні маршрути, які визначить Управління туризму та промоцій КМДА".

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В умовах Києва використання двоповерхових автобусів MAN A39 Lion's City DD на маршрутах громадського транспорту не можна було б вважати виправданим. А ось для екскурсійних мандрів по історичних місцях столиці він матиме кращий результат.

І хоча про це в офіційному релізі КМДА не пишеться, автоперевізнику клопоту такий автобус передадуть. І це буде не через контактну мережу тролейбусних ліній, як багато хто подумає. Вона перепоною не стане, оскільки висота підвішування контактних проводів над рівнем дорожнього покриття становить щонайменше 5,8 м. Це на 1,7 м вище від даху.

Однак висота автобуса проблемна. Перевізнику усі розроблені маршрути в обов’язковому порядку доведеться узгоджувати з автоінспекцією, оскільки габаритна висота автобуса не 4 метри, як це допускають українські ПДР, а на 10 см вища. Отож, це вже великогабаритний транспорт, маршрути якого узгоджуються й перебувають під особливим контролем.

Щодо іншого, то водії швидко призвичаяться до габаритів даблдеккерів з високим центром тяжіння та великою парусністю. До того ж тут ліворульна версія doppeldeck-bus, а не британська кабіна double-decker bus з правого боку – перенавчатися не доведеться.

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Загальна пасажиромісткість по паспорту на маршрутах громадського транспорту – 128 осіб. За кількістю місць перший поверх має 28 крісел, а другий – 55.

При цьому перевезення стоячих пасажирів на другій палубі заборонене, тільки сидячі. Вони можуть стояти (45 осіб) лише на нижній палубі. Екскурсійних версій це не стосується – там тільки сидячі 83 місця.

Звісно, найкращі оглядові місця на другому поверсі попереду, навпроти вітрового скла. Там зверху все видно, як на долоні. До того це не швидкісний туристичний двоповерховий автобус, а тихий міський трудяга, що ходить по визначеному маршруту без поспіху, хоча турбодизельний мотор MAN D2066 LUH (Euro 4) тут потужний – 310 к.с.

Загалом, враховуючи нинішній даблдеккер, "міжнародні партнери за час повномасштабної війни надали Києву понад 100 пасажирських автобусів". Більшість із тих пасажирських машин працює на маршрутах столиці.

Фото: КМДА