Ветеранів та їх родини столицею возить на екскурсії двоповерховий автобус MAN

Як повідомляє офіційний портал Києва, екскурсійна програма також розрахована на родини загиблих, рідних полонених і зниклих безвісти. Екскурсії проходитимуть до кінця 2025 року у вихідні дні.

Втім, графік і дати можуть змінюватися залежно від погоди та попередньо поданих заявок від згаданої категорії людей.

На екскурсійні маршрути вивели майже 14-метровий за довжиною (13,73 м × 4,06 м × 2,55 м) двоповерховий тривісний автобус MAN. Він раніше у Берліні обслуговував заявки туристичного агентства Berlin Tourismus & Kongress GmbH (VisitBerlin). Торік цю пасажирську машину передали Києву в рамках технічної допомоги від мерії німецької столиці.

В Україні автобус MAN А 39 переробили під потреби саме ветеранів, в т. ч. людей у кріслі колісному та з вадами рухомого апарату. За один рейс, як йдеться у повідомленні, пасажирська машина в такому виконанні спроможна взяти 80 екскурсантів.

На першій та другій палубах лайнера автобус переробили під потреби саме згаданої вище цільової аудиторії. Фото: мерія Києва

Зазначена місткість майже вполовину менше від заводської паспортної величини. Зазвичай з конвеєра такі двоповерхові автобуси мають значно більше крісел - 84+45. Однак для комфорту згаданої цільової аудиторії кількість місць довелося зменшувати.

Попри доволі відчутну потужність дизельного двигуна у 310 к.с. з 5-ступеневою автоматичною коробкою передач, ця пасажирська машина на маршруті тихохідна. Екскурсантам є можливість все добре розгледіти за вікном.

Екскурсії по столиці на комфортному автобусі-лайнері безплатні, але для зручностей слід попередньо зареєструватися. Фото: мерія Києва

Уже відкрито реєстрацію на наступні поїздки. Зареєструватися на екскурсію згаданій вище категорії людей можна ось за цим посиланням https://forms.gle/nfNHnVbXyHXFXrJC6.