В столице закупили турецкие автобусы за 18,6 миллиона евро

Всего законтрактовано 85 машин Citiport 12. Их производство и поставку турецкая компания выиграла в тендере, финансируемом Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Этот конкурс был объявлен в марте 2024 года.

В условиях соглашения указано, что все сервисные и другие послепродажные услуги, которые должны предоставляться "Киевпастрансу" в рамках тендера, будут обеспечены компанией Zeynela Motor Vehicles Inc., авторизованным дистрибьютором и сервисным центром Anadolu Isuzu в Украине. Об этом еще в январе 2025 года сообщал tasiyanlar.com.

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Эти пассажирские машины уже хорошо известны в городах Восточной Европы. Будут теперь они и в Киеве. Законтрактованные 85 автобусов Citiport 12 стоят 18,6 миллиона евро (18 591 017,25 евро).

Визуализация Citiport 12 в маршрутной сети "Киевпастранса". Фото: иллюстративное, из открытых источников

Автобус CitiPort 12 комплектуется дизельным двигателем Cummins 6,7 л, максимальной мощностью 220 кВт/ 300 л.с. с крутящим моментом 1182 Нм/1150 - 1400 об./мин. Он работает вместе с автоматической коробкой передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).

Это 3-дверная низкопольная пассажирская машина экологического формата Евро-6 с kneeling-системой наклона шасси на остановках при посадке и высадке. Здесь стандартная компоновка салона на 25 сидячих мест, в т.ч. 1 пассажир в кресле колесном в зоне накопления напротив средней двери, и 78 стоячих пассажиров.