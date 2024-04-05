КП "Киевпастранс" по условиям нового тендера, который уже назвали самым масштабным за последние два года, не будет поддерживать отечественного производителя.

Речь идет о закупке новых 12-метровых автобусов общей суммой 18,5 миллиона евро. Столичное транспортное предприятие, как сообщает информагентство Alltransua, заключило договор с победителем тендера, который финансирует Европейский Инвестиционный банк. Победителем оказался турецкий Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Этот проект начат еще в довоенные времена. Впервые тендер объявили в марте 2021 года, но потом это мероприятие много раз переносилось. В октябре 2021 года тендер с участием двух турецких компаний Anadolu Isuzu и Otokar состоялся. Правда, оценка предложений не была сделана из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и эту программу практически на долгие два года заморозили.

Читайте также В Киеве начали курсировать гибридные автобусы Volvo

Сейчас проект запущен. Поставщиком автобусов будет Anadolu Isuzu. По условиям контракта первая партия автобусов должна поступить уже через 8 месяцев после уплаты аванса, а вся партия поставлена в течение 22 месяцев. Точная сумма контракта также известна - 18 591 017,25 евро.

Общий вид низкопольных автобусов CitiPort 12 турецкого производителя Anadolu Isuzu.Фото: phototrans.pl

За эти деньги получится 85 автобусов. Однако модель не указана. Эксперты Авто24 считают, что это может быть одна из трех 12-метровых моделей в продуктовой номенклатуре турецкого производителя - CitiVolt 12 (125 кВт х 2, 100 пассажиров), CitiPort 12 CNG (320 л.с., 92 пассажира) и CitiPort 12 (300 л.с. 107 пассажиров).

Читайте также Автобусы "Киев": какими были маршрутки 60 лет назад

Скорее всего, речь идет о дизельной версии CitiPort 12, которая комплектуется двигателем Cummins 6,7 л, максимальной мощностью 220 кВт/ 300 л.с. с крутящим моментом 1182 Нм/1150 - 1400 об./мин. Он работает в союзе с автоматической коробкой передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).

В Кишиневе ходят автобусы CitiPort 12 в заказной голубой расцветке. Особых нареканий не вызывают, они так же ломаются, как и все автобусы, но это бывает не так часто. Фото: mold-street.com

Это 3-дверная низкопольная пассажирская машина экологического формата Евро-6 с kneeling-системой наклона шасси на остановках во время посадки и высадки. Здесь стандартная компоновка салона на 25 сидячих мест, в т.ч. 1 пассажир на инвалидной коляске в зоне накопления напротив средних дверей, и 78 стоячих пассажиров.

Украинские производители автобусов участия в тендере не принимали, поскольку одно из требований объявленного тендера касалось взносов и демонстрации отличных финансовых показателей и объемов производства, чего украинские автобусные заводы из-за войны сделать не могли.