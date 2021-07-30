Автобусы Volvo теперь будут курсировать на маршрутах с Троещины. Среди двенадцати маршрутов, на которых произошло обновление транспорта и требований к перевозчикам, шесть находится именно здесь.

Большие маршрутные автобусы от перевозчиков победили в городском конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Они будут курсировать вместо маршруток.

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Заместитель председателя КГГА. Константин Усов и председатель Деснянской райгосадминистрации Дмитрий Ратников присутствовали на мероприятии. "Город впервые открыто представляет, а не скрывает результаты конкурса на определение перевозчиков на маршрутах Киева, – отметил во время презентации заместитель председателя КГГА Константин Усов. – На киевский рынок впервые за много лет вместо старых страшных маршруток выходят комфортабельные автобусы".

Согласно новым правилам перевозок в Киеве в автобусах должно все быть «для людей»:

прохлада от кондиционера ;

; инклюзивность;

визуальная информация, дублированная на английском;

униформа для водителей и общение исключительно на украинском языке;

объявление остановок голосовым информатором на украинском и английском языках;

размещение в салоне плаката со всеми необходимыми контактными данными и информацией о перевозчике (маршрут, остановки, фото и номер водительского удостоверения);

водители обладают навыками оказания помощи людям с инвалидностью и оказания первой домедицинской помощи.



В комментариях к новости о запуске автобусов Volvo уже есть нарекания на их работу. "Я сегодня в нем ехала: дышать нечем, кондиционер не работал. Водителю говорили, чтобы включил, но он не реагировал. Окна там не открываются, рассчитан на нормально работающий кондиционер. Но это не для нас: водитель экономил или кондиционер не работал. Итог один: дышать нечем, потом обливаешься", – отметила пользовательница Инна Минаева.