Автобуси Volvo тепер курсуватимуть на маршрутах з Троєщини. Серед дванадцяти маршрутів, на яких відбулося оновлення транспорту та вимог до перевізників, шість знаходиться саме тут.

Великі маршрутні автобуси від перевізників перемогли у міському конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Вони курсуватимуть замість маршруток.

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Заступник голови КМДА. Костянтин Усов та голова Деснянської райдержадміністрації Дмитро Ратніков були присутні на заході. “Місто вперше відкрито презентує, а не приховує результати конкурсу на визначення перевізників на маршрутах Києва, – зазначив під час презентації заступник голови КМДА Костянтин Усов. – На київський ринок вперше за багато років замість старих страшних маршруток виходять комфортабельні автобуси”.

Згідно з новими правилами перевезень в Києві у автобусах має все бути “для людей”:

прохолода від кондиціонеру ;

; інклюзивність;

візуальна інформація, дубльована англійською;

уніформа для водіїв та спілкування ними виключно українською мовою;

оголошення зупинок голосовим інформатором українською та англійською мовами;

розміщення в салоні плаката з усіма необхідними контактними даними та інформацією про перевізника (маршрут, зупинки, фото та номер посвідчення водія);

водії мають навички допомоги людям з інвалідністю та надання першої домедичної допомоги.

У коментарях до новини про запуск автобусів Volvo вже є нарікання на їх роботу. “Я сьогодні в ньому їхала: дихати нічим, кондиціонер не працював. Водієві говорили, щоб включив, але він не реагував. Вікна там не відкриваються, розрахований на нормально працюючий кондиціонер. Але це ж не для нас: водій економив або кондиціонер не працював. Підсумок один: дихати нічим, потом обливаєшся”, - зазначила користувачка Інна Минаева.