Автобусы "Киев" были прадедушками современных маршруток - ведь они могли перевозить столько же пассажиров, что и современные "Богданы".

Столица Украины всегда имела развитую машинострительную промышленность. В разные годы здесь выпускали самолеты "Ан", экскаваторы "Красный экскаватор", мотоциклы "Днепр", троллейвозы КТГ, троллейбусы "Авиант" и "Киев"... Но об автобусах одноименного бренда, согласитесь, до сих пор мало кто слышал. Между тем, они были выпущены небольшой партией, хотя вообще разрабатывались для серийного производства.

Ранняя версия автобуса "Киев" производства 1-го КАРЗа: крыша без окон, лобовое стекло из 2-х, а не 4-х частей, собственная облицовка передка.

Разрабатывали и собирали автобусы “Киев” с 1958 года на столичном авторемонтном заводе №1 – старейшем из всех киевских авторемов. Практика выпуска той или иной техники на региональных авторемонтных заводах в советское время была довольно распространена.

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Дело в том, что при самом массовом в мире выпуске стандартных грузовиков в стране постоянно ощущался дефицит более или менее специализированной техники. Поэтому, в частности, автобусы и микроавтобусы разных классов производились на нескольких небольших предприятиях в разных республиках. За основу брали шасси серийных грузовиков ГАЗ-51, ГАЗ-52 и ГАЗ-53 или агрегаты легковых машин "Москвич" и "Волга".

Наш коллега Леонид Дмитриевич Гоголев сделал этот кадр в 1960 г. На фото – нечетная сторона ул. Прорезной недалеко от Крещатика.

Каким был автобус марки "Киев"

По нынешним меркам "Киев" сравним с ПАЗами и "Богданами" - внутри можно насчитать не менее 22 сидячих мест. Видимо, в целом киевская конструкция аналогична рижскому автобусу РАФ-251, довольно распространенному в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Автобус использовал шасси "газона", его же рядный 6-цилиндровый двигатель в 70 л.с. и 4-ступенчатую коробку передач без синхронизаторов.

На фото из книги "Отечественные автобусы и троллейбусы" (С. Канунников, М. Шелепенков, 2013 г.) – два других экземпляра автобуса "Киев"

Каркас кузова по автобусным традициям первой трети ХХ века делали деревянным, наружная обивка была металлической. Свежим решением для того времени была вагонная компоновка – отдельного капота спереди не было, двигатель располагался под крышей справа от водителя.

Особенности киевского автобуса

От прибалтийского аналога украинская машина отличалась более передовым дизайном, вернее, более удобным для пассажиров салоном. На боковых скатах крыши были окна, они пропускали в салон больше света, а главное, улучшали обзорность, особенно для пассажиров, сидевших в глубине салона.

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По имеющимся фото можно понять, что все киевские машины отличаются друг от друга. Закрытые и открытые колесные арки, три вида лобового стекла, несколько вариантов облицовки передка, крыши разной формы, в том числе без окон в боковых скатах.

Образцом стайлинга автобус “Киев” не был, но технологии авторемзавода не позволяли выпускать произведения дизайнерского искусства.

Где теперь уникальные автобусы "Киев"

Точных данных нет, но судя по всему, начиная с 1958 года было собрано как минимум четыре автобуса "Киев". Три из которых работали в украинской столице в качестве экскурсионных. Дальнейшая судьба этих уникальных автобусов неизвестна, но по опыту эксплуатации аналогичных машин в тот период можно предположить, что все они вполне могли использоваться по назначению вплоть до начала 1970-х. Экскурсионный режим по улицам большого города, в отличие от работы на маршруте, вполне щадящий для подвижного состава.

Рижский автобус РАФ-251 (1954 – 1959 гг.) был прототипом для украинского автобуса “Киев”, но наша машина имела несколько прогрессивных элементов экстерьера.

Поддерживать в порядке ходовую часть и силовой агрегат можно было хоть полвека – благодаря развитой сети авторемонтных заводов. Ведь тот же производитель "Киева" – 1-й КАРЗ – был создан в 1932 году специально для промышленного ремонта техники ГАЗ. Но ресурс автобусов того времени ограничивался возрастом деревянного каркаса кузова. Он рассыхался, расшатывался, и в конце концов выходил из строя, при том, что эффективных технологий ремонта таких конструкций не существало.

Однако нельзя исключать, что однажды кто-то из столичных собирателей ретротехники таки встретит заброшенный экземпляр уникального киевского автобуса, чтобы пополнить им экспозицию одного из украинских музеев.

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