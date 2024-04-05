КП "Київпастранс" за умовами нового тендеру, який вже назвали наймасштабнішим за останні два роки, не буде підтримувати вітчизняного виробника.

Мова йде про закупівлю нових 12-метрових автобусів загальною сумою 18,5 мільйона євро. Столичне транспортне підприємство, як повідомляє інформагентство Alltransua, уклало договір з переможцем тендеру, який фінансує Європейський Інвестиційний банк. Переможцем виявився турецький Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Цей проєкт розпочато ще в довоєнні часи. Вперше тендер оголосили у березні 2021 року, але потім цей захід багато разів переносився. У жовтні 2021 року тендер за участю двох турецьких компаній Anadolu Isuzu та Otokar відбувся. Щоправда, оцінка пропозицій не була зроблена через повномасштабне вторгнення РФ в Україну і цю програму практично на довгі два роки заморозили.

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Нині проєкт запущено. Постачальником автобусів буде Anadolu Isuzu. За умовами контракту перша партія автобусів має надійти вже за 8 місяців після сплати авансу, а вся партія поставлена протягом 22 місяців. Точна сума контракту також відома - 18 591 017,25 євро.

Загальний вигляд низькопідлогових автобусів CitiPort 12 турецького виробника Anadolu Isuzu.Фото: phototrans.pl

За ці гроші вийде 85 автобусів. Однак модель не вказана. Експерти Авто24 вважають, що це може бути одна з трьох 12-метрових моделей в продуктовій номенклатурі турецького виробника - CitiVolt 12 (125 кВт х 2, 100 пасажирів), CitiPort 12 CNG (320 к.с., 92 пасажири) та CitiPort 12 (300 к.с. 107 пасажирів).

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Найімовірніше, мова йде про дизельну версію CitiPort 12, яка комплектується двигуном Cummins 6,7 л, максимальною потужністю 220 кВт/ 300 к.с. з крутним моментом 1182 Нм/1150 - 1400 об./хв. Він працює у союзі з автоматичною коробкою передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).

В Кишиневі ходять автобуси CitiPort 12 в замовлений блакитній кольористиці. Особливих нарікань не викликають, вони так само ламаються, як і всі автобуси, але це буває не так часто. Фото: mold-street.com

Це 3-дверна низькопідлогова пасажирська машина екологічного формату Євро-6 з kneeling-системою нахилу шасі на зупинках під час посадки та висадки. Тут стандартне компонування салону на 25 сидячих місць, у т.ч. 1 пасажир на інвалідному візку в зоні накопичення навпроти середніх дверей, та 78 стоячих пасажирів.

Українські виробники автобусів участі в тендері не брали, оскільки одна з вимог оголошеного тендеру стосувалася внесків та демонстрації відмінних фінансових показників і обсягів виробництва, чого українські автобусні заводи через війну зробити не могли.