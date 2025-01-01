У столиці закупили турецькі автобуси за 18,6 мільйони євро

Всього законтрактовано 85 машин Citiport 12. Їх виробництво та постачання турецька компанія виграла у тендері, що фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Цей конкурс було оголошено в березні 2024 року.

В умовах угоди зазначено, що усі сервісні та інші післяпродажні послуги, які надаватимуться "Київпастрансу" в рамках тендеру, будуть забезпечені компанією Zeynela Motor Vehicles Inc., авторизованим дистриб'ютором та сервісним центром Anadolu Isuzu в Україні. Про це ще в січні 2025 року повідомляв tasiyanlar.com.

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Ці пасажирські машини вже добре знані у містах Східної Європи. Будуть тепер вони і у Києві. Законтрактовані 85 автобусів Citiport 12 коштують 18,6 мільйона євро (18 591 017,25 євро).

Візуалізація Citiport 12 до маршрутної мережі "Київпастрансу". Фото: ілюстративне, з відкритих джерел

Автобус CitiPort 12 комплектується дизельним двигуном Cummins 6,7 л, максимальною потужністю 220 кВт/ 300 к.с. з крутним моментом 1182 Нм/1150 - 1400 об./хв. Він працює разом з автоматичною коробкою передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).

Це 3-дверна низькопідлогова пасажирська машина екологічного формату Євро-6 з kneeling-системою нахилу шасі на зупинках під час посадки та висадки. Тут стандартне компонування салону на 25 сидячих місць, у т.ч. 1 пасажир в кріслі колісному в зоні накопичення навпроти середніх дверей, та 78 стоячих пасажирів.