Знати, як перевіряти двигун при покупці, кожному майбутньому власнику вживаного авто начебто і не обов'язково – для цього можна запросити досвідченого експерта. Але ж не будеш кликати його до кожної машини, що припала до душі!

Як перевіряти двигун при виборі старої машини, краще за всіх знають професійні майстри автосервісу, і ми рекомендуємо запрошувати їх на огляд вподобаного автомобіля. Але, як правило, обирають з декількох варіантів, тому запрошувати експерта на кожен перегляд дорого та клопітно. Тим часом, володіючи певними знаннями, можна самостійно відфільтрувати автомобілі з явними дефектами силового агрегату. Щоб потім запросити знавця тільки на оцінку найменш підозрілих кандидатів. Пропонуємо вам простий алгоритм виявлення критично небезпечних несправностей двигуна авто, яке ви розглядаєте як кандидата на покупку.

Читайте також: Що краще: який об'єм двигуна вибрати

1. Коли домовляєтеся з продавцем про зустріч біля машини, обговоріть умови – двигун повинен бути холодним. Багато недоліків старого мотора проявляються саме в непрогрітому стані.

2. Навіть холодний двигун повинен запускатися з першої спроби, і без допомоги акселератора (звичайно, якщо за вікном не мінус 300С і якщо машина не карбюраторна).

Якщо у вас є близький приятель, обізнаний в автомобільній справі краще за вас, його можна брати із собою на знайомство з кожним авто, який може стати вашою покупкою



3. Холостий хід повинен бути рівним, без струсів і здригань двигуна – відкрийте капот і поспостерігайте деякий час за працюючим мотором. Після прогріву оберти повинні знизитися до 700 – 900 об/хв. Далі поганяйте двигун на різних режимах, також спостерігаючи за шумами та плавністю його роботи.

4. Звук роботи повинен бути рівним, однотонним, без періодичних, безсистемних або постійних призвуків, що вирізняються на загальному тлі у вигляді стукотів, брязкоту, свисту. Холодний дизель в деяких випадках може працювати з рівним жорстким цокотом, який зникає після прогріву.

Читайте також: Як зробити автомобіль більш економічним

5. Огляньте працюючий двигун. На ньому не повинно бути патьоків оливи і антифризу, з патрубків вентиляції картера і з-під пробки горловини для залиття мастила не повинен виходити дим. Якщо двигун абсолютно чистий, недавно вимитий, шукайте, де може текти, особливо уважно.

6. Послухайте двигун не тільки біля відкритого капота, а й з боку вихлопної труби – на холостих обертах звук з неї також повинен бути рівним, без окремих короткочасних змін тональності.

Професійним експертам відомо більше ознак зношеного двигуна, проте аматору досить знати десяток основних, аби відсіяти найбільш сумнівні варіанти.

7. Викиди вихлопних газів “на холодну” бензинового мотору можуть бути білими за кольором, нагадувати пару, особливо у прохолодну погоду. На морозі з глушника завжди буде йти світла пара, в теплий день вихлоп справного двигуна майже невидимий. Найголовніше, щоб він не був забарвлений сизим відтінком – кольором горілої оливи, хоча цей дефект більше помітний не на холостих обертах, а при енергійному газуванні. Несправний дизель в таких умовах коптить з вихлопної труби чорної сажею. Поки вихлопна система не прогріється, разом з димом з труби може вилітати вода – нічого страшного, адже це конденсат.

8. Під час руху подбайте про відсутність сторонніх звуків в салоні, які будуть вам заважати слухати мотор – вимкніть радіо, і пасажири нехай помовчать. З ростом обертів звук двигуна стане голоснішим і змінить тональність, але головне, щоб мотор працював рівно. Ні на рівному газу, ні при зміні обертів не повинно бути провалів тяги і ривків. На другій–третій передачі в діапазоні обертів 3000–4000 об/хв. типовий бензиновий автомобіль повинен прискорюватися найбільш інтенсивно, дизельний робить це трохи “нижче” – приблизно на 2000–3500 об/хв.

Читайте також: Що таке гібридний автомобіль

9. Під час руху випробуйте двигун низькими обертами: справний мотор середньостатистичного легковика повинен хоча і дуже мляво, але плавно рухати ненавантажений автомобіль з 1200–1500 об/хв. на третій–четвертій передачі.

Коли у вас буде перелік з кількох найбільш привабливих автомобілів, тоді вже запрошуйте до них на оглядини вашого особистого експерта-професіонала



10. Спробуйте гальмування двигуном – рух накатом при включеній передачі не повинен супроводжуватися ривками. Повернувшись з тестової поїздки, не глушіть відразу мотор, а знову прислухайтеся до його роботи, як робили це на холостому ходу – “на гарячу” також можуть “вилізти” якісь негаразди.

На закінчення слід зазначити, що не варто поспішати з висновками, коли ви розібралися, як перевіряти двигун при покупці вживаного автомобіля. Деякі недоліки серед вищезгаданих, які ви можете виявити, не означають, що даному авто однозначно потрібно давати відставку. Просто воно вимагає серйознішого вивчення, тому, якщо у вас є більш привабливі варіанти, спочатку зверніться до них.

Нагадаємо також, що нещодавно наші експерти обоговорювали тему: Що краще – бензин чи дизель: який вибрати двигун.