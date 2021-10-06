Білоруський авторинок невеликий за об’ємом та має значну волатильність. Законодавчі зміни та політичні події здатні внести дуже істотні коригування.

Після кризи 2010 року, коли продажі нових автомобілів в країні впали до 12 899 одиниць, білоруський авторинок в період з 2013 по 2017 роки зумів відновитися до рівня 25 000 – 30 000 шт.

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Поліпшення економічних умов в поєднанні з різким скороченням ввозу вживаних машин призвело до зростання продажів нових авто. В 2018 році було продано 54 549 автомобілів. У 2019 ринок в країні продовжив зростати попри те, що економічна ситуація виявилася гіршою за очікування. За рік реалізовано 65 099 авто, що на 23,8% вище, ніж в попередньому році.

У 2020 році через паніку навколо COVID-19 та масові протести в країні продажі автомобілів знизилися. За весь рік було куплено 53 535 автомобілів, що на 17,8% менше в порівнянні з 2019 роком.

2021 рік почався теж з негативних для ринку показників. У 1 кварталі було продано всього 10 008 одиниць, що нижче на 39,3% в порівнянні з 1 кварталом 2020 року. Проте у 2 кварталі почалося зростання: реалізовано 12 059 автомобілів (+ 12,8%). Але в липні продажі знову пішли "в мінус": продано 4 064 шт. (-6,4%).

У серпні ринок Білорусії продовжив скорочуватися: реалізовано 3 900 автомобілів (-8,9%), а в цілому з початку року продажі склали 30 031 шт., Що на 16,1% менше в порівнянні з 2020 роком.

Однак, якщо порівнювати ці цифри з доковідним рівнем, експерти стверджують, що можна говорити про відновлення ринку, оскільки загальне число проданих автомобілів на 21,8% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.