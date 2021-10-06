Белорусский авторынок небольшой по объему и имеет относительно большую волатильность. Законодательные изменения и политические события способны внести очень существенные корректировки.

После кризиса 2010 года, когда продажи новых автомобилей в стране упали до 12 899 экземпляров, белорусский авторынок в период с 2013 по 2017 годы сумел восстановиться до уровня 25-30 тысяч шт.

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Улучшение экономических условий в сочетании с резким сокращением ввоза подержанных машин привело к росту продаж новых автомобилей. В 2018 году было продано 54 549 автомобилей. В 2019 рынок в стране продолжил расти, несмотря на то, что экономическая ситуация оказалась ниже ожиданий. За год реализовано 65 099 автомобилей, что на 23,8% выше, чем в предыдущем году.

В 2020 году из-за паники вокруг COVID-19 и массовых протестов населения продажи машин снизились. За весь год было куплено 53 535 автомобилей, что на 17,8% меньше по сравнению с 2019 годом.

2021 начался тоже с негативных для рынка показателей. В 1 квартале было продано всего 10 008 единиц, что ниже на 39,3% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Однако во 2 квартале начался рост: реализовано 12 059 автомобилей (+12,8%). Но в июле продажи снова пошли “в минус”: продано 4064 шт. (-6,4%).

В августе рынок Белоруссии продолжил сокращаться: реализовано 3900 автомобилей (-8,9%), а в целом с начала года продажи составили 30 031 шт., что на 16,1% меньше по сравнению с 2020 годом.

Однако, если сравнивать эти цифры с доковидним уровнем, эксперты утверждают, что можно говорить о восстановлении рынка, так как общее число проданных автомобилей на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.