Щодня в Україні крадуть зо два десятки машин. Утім повертаються до своїх власників одиниці. Поліція розводить руками: на відміну від злочинців, у поліцейських немає сучасного технічного забезпечення.

На підмогу правоохоронцям прийшли нардепи. Вони пропонують суворіше карати крадіїв, які заволоділи авто за допомогою електронних пристроїв.

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Лише за перші 6 місяців цього року поліція зафіксувала майже 3 тисячі викрадень транспорту. Найчастіше крадуть Жигулі, Тойоти, Ланоси, Мерседеси та БМВ. При чому старі радянські ВАЗи вчетверо популярніші за німецькі Бехи.

Розкривають правоохоронці лише 40 відсотків цих злочинів. А машин власникам повертають – ще менше. Нинішні викрадачі успішно застосовують високотехнологічні засоби. Тож з огляду на їхню активність, народні обранці вирішили посилити відповідальність за любов до "чужих коліс". І внесли до кримінального кодексу зміни, де, зокрема, чітко прописали покарання за використання електроніки під час зламу авто.

Зараз заволодіння транспортним засобом потребує умілості не стільки технічної в управлінні викруток, і молотком. Скільки вміти користуватися комп’ютерною технікою, електронним зчитуванням, програмуванням. Ця норма безпосередньо розширяє коло злочинного посягання правопорушника на заволодіння транспортного засобу.

А ще депутати планують впровадити диференціацію покарання за викрадення авто. Що дорожча машина, то більше років за ґратами проведе злочинець. Незаконне заволодіння автомобілем, ринкова вартість якого становить "значний розмір", тобто від 92 050 грн до 230 125 грн, може вилитись у тюремний строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такого. Якщо ж ринкова вартість транспортного засобу становить "великий розмір", тобто вже понад 230 125 грн, то термін позбавлення волі вже може скласти від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такого.

Утім, навряд чи це зупинить хвилю автовикрадень. Бо в Україні у вільному доступі й за помірні гроші продають сканери та грабери. І по всій країні працюють десятки угруповань, які крадуть дорогі машини на замовлення. Єдиний вихід – завчасно і по максимуму подбати про безпеку власного авто. Сподіватися на професійність правоохоронців не варто.