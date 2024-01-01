Як працює вакуумний насос в авто: відео

Раніше вакуумний насос був непотрібний, оскільки атмосферні бензинові мотори давали вакуум самі по собі. Дизельні та турбо-мотори мають проблеми з віддачею вакууму. Тому на них часто ставлять окремі вакуумні насоси.

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Вакуумний насос створює розрідження (вакуум), необхідне для роботи деяких систем автомобіля. Основні функції:

Підсилювач гальм: забезпечує необхідний вакуум для ефективної роботи вакуумного підсилювача гальм.

Турбіна та EGR: управляє клапанами і регулює подачу відпрацьованих газів.

Кліматична система: підтримує роботу деяких заслінок.

Для автомобілів з системою старт-стоп потрібні спеціальні акумулятори. АКБ Bosch серій S4 Е та S5 А вироблені за спеціальною технологією, яка забезпечує надійне електроживлення автомобілів з такою системою, відмінно приймають заряд та мають підвищену продуктивність. Рекламна інформація

Типи насосів:

Механічний: приводиться в дію двигуном (наприклад, через ремінь чи розподільчий вал).

Електричний: працює від електромотора, часто використовується в сучасних авто.

Процес роботи: насос всмоктує повітря, створюючи вакуум, який зберігається в спеціальному резервуарі. Коли система потребує вакууму, він подається через шланги до відповідних механізмів.

Несправності вакуумного насоса можуть проявлятися в погіршенні гальмування, помилках у роботі турбіни чи EGR.