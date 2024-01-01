Як працює вакуумний насос в авто: відео

Як працює вакуумний насос в авто
Раніше вакуумний насос був непотрібний, оскільки атмосферні бензинові мотори давали вакуум самі по собі. Дизельні та турбо-мотори мають проблеми з віддачею вакууму. Тому на них часто ставлять окремі вакуумні насоси.
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Вакуумний насос створює розрідження (вакуум), необхідне для роботи деяких систем автомобіля. Основні функції:
- Підсилювач гальм: забезпечує необхідний вакуум для ефективної роботи вакуумного підсилювача гальм.
- Турбіна та EGR: управляє клапанами і регулює подачу відпрацьованих газів.
- Кліматична система: підтримує роботу деяких заслінок.
Для автомобілів з системою старт-стоп потрібні спеціальні акумулятори. АКБ Bosch серій S4 Е та S5 А вироблені за спеціальною технологією, яка забезпечує надійне електроживлення автомобілів з такою системою, відмінно приймають заряд та мають підвищену продуктивність.
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Типи насосів:
- Механічний: приводиться в дію двигуном (наприклад, через ремінь чи розподільчий вал).
- Електричний: працює від електромотора, часто використовується в сучасних авто.
Процес роботи: насос всмоктує повітря, створюючи вакуум, який зберігається в спеціальному резервуарі. Коли система потребує вакууму, він подається через шланги до відповідних механізмів.
Несправності вакуумного насоса можуть проявлятися в погіршенні гальмування, помилках у роботі турбіни чи EGR.