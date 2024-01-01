Как работает вакуумный насос в авто: видео

Ранее вакуумный насос был ненужен, поскольку атмосферные бензиновые моторы давали вакуум сами по себе. Дизельные и турбо-моторы имеют проблемы с отдачей вакуума. Поэтому на них часто ставят отдельные вакуумные насосы.

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Вакуумный насос создает разрежение (вакуум), необходимое для работы некоторых систем автомобиля. Основные функции:

Усилитель тормозов: обеспечивает необходимый вакуум для эффективной работы вакуумного усилителя тормозов.

Турбина и EGR: управляет клапанами и регулирует подачу отработанных газов.

Климатическая система: поддерживает работу некоторых заслонок.

Типы насосов:

Механический: приводится в действие двигателем (например, через ремень или распределительный вал).

Электрический: работает от электромотора, часто используется в современных авто.

Процесс работы: насос всасывает воздух, создавая вакуум, который хранится в специальном резервуаре. Когда система нуждается в вакууме, он подается через шланги к соответствующим механизмам.

Неисправности вакуумного насоса могут проявляться в ухудшении торможения, ошибках в работе турбины или EGR.