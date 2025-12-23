Як працюватимуть сервісні центри МВС на новорічні свята: графік

У період різдвяних та новорічних свят сервісні центри МВС працюватимуть у звичному режимі. Причина — дія проголошеного українською владою воєнного стану, в умовах якого норми законодавства щодо святкових і додаткових вихідних днів не застосовуються.

Читайте також: Як ефективно спілкуватись з адміністраторами сервісних центрів МВС

Це означає, що у 2025–2026 роках дати 25 грудня та 1 січня залишаються робочими для державних установ, зокрема й для сервісних центрів МВС.

Що це означає для людей

Попри календарні свята, жодних додаткових вихідних або скорочених робочих днів не передбачено. Сервісні центри МВС продовжують надавати адміністративні послуги у штатному режимі.

Стандартний графік роботи

Територіальні сервісні центри МВС працюють за таким розкладом:

Вівторок–п’ятниця з 8:00 до 17:00.

Субота з 8:00 до 15:45.

Неділя та понеділок — вихідні.

Головний та регіональні сервісні центри МВС працюють так:

Понеділок–четвер з 9:00 до 18:00.

П’ятниця з 9:00 до 16:45.

Субота та неділя — вихідні.

Запис у чергу

Для зручності людей діє попередній запис через онлайн-сервіс «Е-запис» на сайті Головного сервісного центру МВС, а також через термінали самообслуговування безпосередньо у приміщеннях сервісних центрів.