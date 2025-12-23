Как будут работать сервисные центры МВД на новогодние праздники: график

Сервисные центры МВД
В период рождественских и новогодних праздников сервисные центры МВД будут работать в обычном режиме. Причина - действие провозглашенного украинской властью военного положения, в условиях которого нормы законодательства относительно праздничных и дополнительных выходных дней не применяются.
Это означает, что в 2025–2026 годах даты 25 декабря и 1 января остаются рабочими для государственных учреждений, в том числе и для сервисных центров МВД.
Что это значит для людей
Несмотря на календарные праздники, никаких дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней не предусмотрено. Сервисные центры МВД продолжают предоставлять административные услуги в штатном режиме.
Стандартный график работы
Территориальные сервисные центры МВД работают по следующему расписанию:
- Вторник–пятница с 8:00 до 17:00.
- Суббота с 8:00 до 15:45.
- Воскресенье и понедельник - выходные.
Главный и региональные сервисные центры МВД работают так:
- Понедельник–четверг с 9:00 до 18:00.
- Пятница с 9:00 до 16:45.
- Суббота и воскресенье - выходные.
Запись в очередь
Для удобства людей действует предварительная запись через онлайн-сервис "Е-запись" на сайте Главного сервисного центра МВД, а также через терминалы самообслуживания непосредственно в помещениях сервисных центров.