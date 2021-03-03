У зв’язку з Міжнародним жіночим днем звичний графік роботи Сервісних центрів МВС змінено.

Сервісні центри МВС працюватимуть за святковим графіком.

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Головний та регіональні Сервісні центри МВС будуть зачинені 6,7 та 8 березня.

Територіальні Сервісні центри МВС не будуть приймати відвідувачів 7,8 та 9 березня.

Нагадуємо, що для отримання послуг у Сервісних центрах МВС потрібно записатись в електронну чергу на сайті, за номером телефону або отримати талон черги у самому Сервісному центрі МВС.