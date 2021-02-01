Схоже, Сервісні центри МВС вже повертаються до нормального, "докарантинного", функціонування. Запис в електронній черзі зламався і тепер послуги можна отримати без попереднього запису.

“Запис до електронної черги тимчасово недоступний. Наразі проводяться роботи з технічного обслуговування відповідного обладнання. Про їх закінчення повідомимо додатково”, - повідомляють на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС у соцмережі.

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“На період проведення робіт прийом громадян відбуватиметься у порядку живої черги або за раніше здійсненим записом з талоном е-черги. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння”, - сказано в повідомленні.