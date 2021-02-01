Похоже, Сервисные центры МВД уже возвращаются к нормальному, "докарантинному", функционированию. Запись в электронной очереди сломалась и теперь услуги можно получить без предварительной записи.

“Запись в электронную очередь временно недоступна. Сейчас проводятся работы по техническому обслуживанию соответствующего оборудования. Об их окончании сообщим дополнительно”, – сообщают на официальной странице Главного сервисного центра МВД в соцсети.

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“На период проведения работ прием граждан будет происходить в порядке живой очереди или по ранее осуществленной записи с талоном е-очереди. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание”, – сказано в сообщении.