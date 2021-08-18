На святкування Дня Незалежності України у громадян і гостей країни буде цілих 4 дні. 21, 22, 23 і 24 серпня 2021 року стануть офіційними вихідними днями. Понеділок 23 серпня переноситься на суботу 28 серпня, яка стане робочим днем.

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України опублікував графік, за яким будуть працювати відділення відомства.

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Головний та регіональні СЦ МВС до кінця поточного місяця будуть працювати за таким графіком:

21, 22, 23 і 24 серпня - вихідні

25 і 26 серпня - з 9:00 до 18:00;

27 серпня - з 9:00 до 16:45;

28 серпня - з 9:00 до 17:00;

29 серпня - вихідний;

31, 31 серпня - в стандартному режимі.

Територіальні СЦ МВС: