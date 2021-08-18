На празднование Дня Независимости Украины у граждан и гостей страны будет целых 4 дня. 21, 22, 23 и 24 августа 2021 года станут официальными выходными днями. Понедельник 23 августа переносится на субботу 28 августа, которая станет рабочим днем.

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины опубликовал график, по которому будут работать отделения ведомства.

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Главный и региональные СЦ МВД до конца текущего месяца будут работать по такому графику:

21, 22, 23 и 24 августа – выходные

25 и 26 августа – с 9: 00 до 18: 00;

27 августа – с 9:00 до 16: 45;

28 августа – с 9:00 до 17: 00;

29 августа – выходной;

31, 31 августа – в стандартном режиме.

Территориальные СЦ МВД: