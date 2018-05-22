Як видалити бітум з кузова? – питання суто літнє. Коли ремонтують дороги – це добре. Але коли свіжий бітум потрапляє на кузов – це неприємності. Тому що він може залишитися на фарбі назавжди.

Сучасні дорожники – не рівня колишнім: працювати намагаються акуратно, смолою асфальт не поливають і щебінь на нього розсипають обережно. Але небезпека на відремонтованій ділянці заляпати машину чимось чорним і в'язким все одно є. У чому небезпека і що робити, якщо раптом це сталося?

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Чорна пам'ять

Підступність бітуму і подібних речовин з арсеналу дорожників в тому, що вони можуть проникнути в шар лаку та фарби на кузові, і залишитися в ньому назавжди. Навіть професійна поліровка (так звана глибока) не може усунути ці сліди, хіба що разом з самим лакофарбовим покриттям (ЛКП). Темні розводи, що залишилися на місці начебто стертих плям, особливо помітні на світлих автомобілях.

Під впливом часу і літньої спеки краплі смоли твердіють і їх важко видалити. Але гірше те, що навіть після видалення вони часом залишають на лаку темні сліди

Виявляються вони часто несподівано, наприклад, під час чергової мийки машини, коли що-небудь зробити вже пізно. Звичайно, присохлі краплі і чорну павутину ниткоподібних утворень можна видалити коли завгодно – за допомогою спеціальних препаратів, змочених бензином тампонів або навіть звичайного шмаття. Але ще до цього їдка основа смоли може встигнути проникнути в лак або фарбу, залишивши в ньому видимі сіро-зелені розводи, які повторюють за формою контури плям.

Заспокоїмо: по-перше, не кожен тип бітуму залишає незмивні сліди, і по-друге, шкідливу дію навіть найбільш злої смоли можна попередити простими засобами.

Як видалити бітум

Отже, ви проїхали по ділянці траси або вулиці, де дорожники активно застосовують усі свої “зілля”, і потенційно є небезпека перенести їх з коліс на лакофарбове покриття кузова.

– Найголовніше – видалити бітум з фарби або лаку негайно, поки його основа (розчинник) не в'їлася в покриття. В деяких випадках навіть однієї-двох годин буває достатньо, щоб плями стали незмивними.

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– Після проїзду підозрілої ділянки зупиніться буквально на хвилину і огляньте пороги, передній бампер, відбортовки колісних арок. Негайно прийміть заходи до видалення з них смоли.

– Влітку варто возити в багажнику якийсь розчинник для бітуму: спеціальний препарат-очищувач, звичайний бензин, гас. Якщо на автомобілі заводське ЛКП, можна застосовувати легкі розчинники типу уайт-спіриту.

– Не женіться за брендом очисника, свіжу смолу можна змити навіть найдешевшим препаратом. В якості підручного засобу може підійти побутовоий очищувач для скла, препарат “антимошка”, моторне масло або навіть... маргарин з найближчого гастроному.

Свіжі – не більше години-двох "віком" – краплі бітуму легко змиваються навіть найдешевшим препаратом

– В пориві завзяття не пошкодьте глянець вашого покриття, уникайте застосовувати жорсткі кухонні мочалки і абразивні речовини. Не тріть "на суху", щедро змочуйте тампон тим засобом, який у вас є.

– Не забудьте про колісні диски, в особливості легкосплавні: як і кузов, вони теж страждають від бітуму.

Старі плями доведеться потерти тампоном, змоченим у спеціальній змивці або нарешті – в бензині або гасі

Рекомендація від “Авто24”: превентивні заходи

Послабити шкідливу дію бітуму на лак і фарбу може захисний шар поліролі на кузові. Навіть звичайний восковий препарат (не плутати з тим, що застосовують на автомийках під найменуванням “гарячий віск”), не кажучи вже про новомодні нанопрепарати або “рідке скло”, перешкоджає проникненню бітуму в ЛКП. До того ж з навоскованного кузова бітум легше і швидше змивається.

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