Під час переходу на весняно-літній сезон варто не тільки перевзути авто, але і ретельно його перевірити. Деякі автовиробники навіть рекомендують проходити техогляд після зими. Навіть якщо ваша машина почуває себе дуже добре, зайва діагностика точно не завадить. А що саме варто перевірити – дивіться у сюжеті.

Регулярна турбота про свого залізного коня допомагає підтримувати автомобіль у відмінному стані і дбати про безпеку водія та пасажирів. Обстеження авто після зими допоможе виявити приховані недоліки. А відтак – уникнути більш серйозних поломок і витратного ремонту.

Під час їзди у холодну пору найбільше дістається кузову. Камені та шматочки льоду, що вилітають з-під коліс інших авто, сіль, якою посипають дороги, а також постійні перепади температури – усе це провокує зношення лакофарбового покриття. Утворюються тріщинки, подряпини, які згодом призводять до появи іржі. Особливо багато солі скупчується на поверхні днища, важелях, колісних арках.

Потрібно ретельно вимити як сам кузов, так і під ним. Зробити це краще всього на професійній мийці з використанням апарату високого тиску. Потім огляньте лакофарбове покриття. Подряпини можна зафарбувати спеціальним олівцем або лаком для нігтів в колір кузова. Якщо пошкодження помітне, краще їхати з ним на СТО і усунути. Будь-які огріхи бажано виправити якомога оперативніше, інакше іржава пляма швидко буде рости в розмірах.

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Ходова взимку також страждає. За статистикою, близько 70% пошкоджень ходової стаються саме у зимову пору. Тому під час діагностики особливу увагу зверніть на стабілізатори, амортизатори та кульові опори. Від їзди по ямах можуть пошкодитися диски. Але найчастіше після зими потрібно змінити стійки амортизатора. На СТО це коштуватиме 50-150 гривень. Загалом же ходову автомобіля вам перевірять за 70-150 гривень.

Серце автомобіля – мотор. А взимку він працює наповну через перепади температури та постійну роботу пічки. Навесні є сенс вимити двигун і підкапотний простір. За зиму на ньому відклався шар бруду і корозійно-активної солі, від яких необхідно позбутися. Адже накопичення бруду погіршує охолодження масла, через що знижується його в’язкість, а це причина підвищеного зношення деталей двигуна.

Зовнішню очистку двигуна краще всього довірити професіоналам на СТО. Це коштуватиме 100 гривень. Якщо ж ви вирішили помити його самостійно, обов'язково закрийте електрообладнання, проводи високої напруги і розподільник запалювання. Це можна зробити навіть за допомогою поліетиленових пакетів. У деяких випадках цілком достатньо двигун не мити, а просто протерти вологою ганчіркою.

Після важких запусків двигуна під час морозу акумулятор не завжди здатний повністю відновитися від генератора. Тому, щоб батарея служила довго і надійно, потрібно перевірити її заряд. А в разі необхідності зарядити до максимуму від спеціального пристрою. Може знадобитися перевірка рівня електроліту і доливання дистильованої води. Нехтувати цими нескладними процедурами не варто.

В теплу пору двигун легко запуститься і від розрядженого акумулятора. А от служить в такому стані джерело живлення значно менше. Крім цього, необхідно перевірити якість ізоляції високовольтних проводів. Зробити це можна без приладів. Досить у темряві запустити двигун і заглянути під капот. Якщо ізоляція не в порядку, по проводах будуть проскакувати іскри. Такі проводи доведеться замінити.

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Після зимової експлуатації треба перевірити стан свічок запалювання. Їх потрібно ретельно очистити, а якщо вони відслужили свій термін, замінити.

Перевірка гальм – чи не найвідповідальніший етап. Ви ризикуєте потрапити в аварію, якщо при одноразовому натисканні на педаль повне гальмування автомобіля відсутнє. Також вас має насторожити, якщо з гідроприводу підтікає рідина. Гальма можна перевірити і самому: на закритій ділянці дороги при швидкості 50-60 км/год. різко вдарте по педалі і перевірте, чи не веде авто в сторону або чи не ставить боком. Якщо є такі проблеми, рушайте на СТО.

Стан салону після зими не менш важливий. Слабке місце кожного авто – це гумові ущільнювачі та прокладки. Через мороз вони тріскаються і деякі вже жодними силіконовими мастилами не врятуєш, їх треба просто замінити.

Також не забудьте замінити омивач скла на літній. Там має бути компонент, який допомагає впоратися з комахами на склі. Коштує він від 15 до 50 гривень в залежностівід об'єму.

Увімкніть кондиціонер. Якщо він не працює, можливо, доведеться його почистити і заправити свіжим фреоном. Така процедура на СТО обійдеться у 300-400 гривень.

Перед літом варто також перевірити стан салонного фільтру. Якщо бруд, який накопичився на ньому за зиму, видно навіть неозброєним оком, цей фільтр теж краще поміняти. І не забудьте перевірити цілісність запаски. Дороги у нас далеко не ідеальні, тому краще перестрахуватися.

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