Спеціалісти КП "Центр організації дорожнього руху" спільно зі співробітниками Патрульної поліції забезпечували інформування водіїв для безпечного переходу на новий режим роботи Паркової дороги.

З сьогоднішнього дня режим одностороннього руху у ранкові години у бік центру міста подовжено на годину - наразі це з 07:00 до 11:00.

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Нагадаємо, що з метою поліпшення транспортної ситуації у центральній частині міста дія одностороннього режиму руху по Парковій дорозі у бік Європейської площі у ранкові години робочих днів з 31 січня 2019 року подовжена на 1 годину, до 11:00.

Таким чином, Паркова дорога працюватиме у односторонньому режимі у будні дні в напрямку Європейської площі з 07:00 до 11:00 та у напрямку мосту Патона з 17:00 до 20:00.