Специалисты КП "Центр организации дорожного движения" совместно с сотрудниками Патрульной полиции обеспечивали информирование водителей для безопасного перехода на новый режим работы Парковой дороги.

С сегодняшнего дня режим одностороннего движения в утренние часы в сторону центра города продлен на час – сейчас это с 07:00 до 11:00.

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Напомним, что с целью улучшения транспортной ситуации в центральной части города действие режима одностороннего движения по Парковой дороге в сторону Европейской площади в утренние часы рабочих дней с 31 января 2019 года продлена на 1 час, до 11:00.

Таким образом, Парковая дорога будет работать в одностороннем режиме в будние дни в направлении Европейской площади с 07:00 до 11:00 и в направлении моста Патона с 17:00 до 20:00.