Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного Управління ДФС у Тернопільській області спільно з обласним управлінням СБУ встановлено факти можливого привласнення бюджетних коштів у сфері будівництва доріг.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що дії посадових осіб одного з державних підприємств області, ймовірно в злочинній змові з службовими особами приватних підприємств-постачальників, під час проведення закупівлі товарів та послуг можуть свідчити про розтрату державних коштів та умисне ухилення від сплати ПДВ шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів.

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Це відобразилось у закупівлі матеріалів (сировини) від підприємств, у яких встановлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів (обрив ланцюга постачання), а також закупівлі товарів за завищеними цінами.

Кошти, отримані за начебто поставлені на адресу державного підприємства товари та послуги, могли бути легалізовані підприємством-субпідрядником через свого засновника та директора шляхом придбання фізичною особою рухомого майна (спецтехніки) та подальшого надання спецтехніки в оренду цьому ж субпідряднику, а також ймовірно шляхом незаконного переведення безготівкових коштів в готівку та її подальшого зняття з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності по ланцюгу придбання. Загальна можлива сума збитків, нанесених державі такими діями, складає 6,1 млн гривень.

За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Здійснюється кримінальне провадження.