Юрист повідомив куди потрібно звертатись, аби скасувати штраф виписаний за допомогою камери автофіксації.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі може бути оскаржено до вищого органу або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд.

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Начальник Новгородківського бюро правової допомоги Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрій Крижановський повідомив, який порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення. Про це йдеться на офіційному сайті Координаційного центру з надання правової допомоги.

«Постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі може бути оскаржено до вищого органу або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд.

У ст. 289 КУпАП зазначено, що скаргу на постанову по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, потрібно подати протягом десяти днів з дня набрання постановою законної сили.

У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу», — йдеться у повідомленні.