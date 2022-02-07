Юрист сообщил куда нужно обращаться, чтобы отменить штраф выписанный с помощью камеры автофиксации.

Постановление по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме может быть обжаловано в вышестоящий орган или в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд.

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Начальник Новгородковского бюро правовой помощи Кропивницкого местного центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи Андрей Крыжановский сообщил, каков порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении. Об этом говорится на официальном сайте Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

“Постановление по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме может быть обжаловано в вышестоящий орган или в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд.

В ст. 289 КУоАП указано, что жалобу на постановление по делу об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, нужно подать в течение десяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок по заявлению лица, в отношении которого вынесено постановление, может быть возобновлен органом (должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу”, — говорится в сообщении.