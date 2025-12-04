Як скласти практичний іспит на категорії A та A1

В Головному сервісному центрі МВС нагадали про ключову вимогу під час складання практичної частини іспиту на водійське посвідчення категорій A та A1: кандидат зобов’язаний бути у шоломі. У сервісних центрах МВС підкреслюють, що ця формальність є базовою умовою безпеки, яка регламентована українськими правилами дорожнього руху.

Категорії A та A1

Категорія A1 надає право керувати мопедами, моторолерами та легкими мотоциклами з об’ємом двигуна до 50 см³ та потужністю до 4 кВт. Категорія A дозволяє керувати мотоциклами об’ємом понад 50 см³. Мінімальний вік для отримання будь-якої з цих категорій становить 16 років.

Алгоритм отримання прав стандартний: вивчення правил дорожнього руху, складання теоретичного іспиту, практична підготовка в автошколі, внутрішній іспит та фінальний практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Якщо у кандидата є вища категорія (В, С або інші) то теоретичний іспит складати непотрібно. Треба лише пройти курс практичного навчання в мотошколі і скласти практичний іспит з водіння.

Чому шолом є обов’язковим

Для кандидата шолом є необхідним елементом захисту, який повинен використовуватися в реальних дорожніх умовах, так само як і ремінь безпеки для водіїв авто. Саме тому МВС вимагає, щоб шолом був на кандидатові вже під час іспиту, адже це демонструє знання відповідних пунктів ПДР.

Обов’язковість шолома поширюється на обидва варіанти складання:

Якщо іспит відбувається на мотоциклі чи мопеді автошколи, кандидат повинен мати власний шолом.

Якщо практичний іспит складається на транспорті сервісного центру МВС, кандидатові видається шолом державного зразка.

Практична частина: що повинен знати кандидат

Кандидат має підготувати справний шолом та за потреби перевірити технічний стан мотоцикла чи мопеда. Перед практичним етапом необхідно скласти теорію: 20 питань за 20 хвилин із максимальним дозволеним лімітом у дві помилки (якщо немає «прав» вищої категорії). Після успішного завершення практичної підготовки та внутрішнього іспиту в автошколі кандидата допускають до практичного випробування. Під час перевірки оцінюються навички керування, дотримання правил маневрування, швидкісного режиму та вимог безпеки.

Значення нової уваги до правил

У МВС наголошують, що акцент на обов’язковому шоломі під час практичного іспиту є частиною загальної стратегії зі зниження аварійності серед водіїв двоколісного транспорту. Частка ДТП за участю мотоциклів традиційно залишається підвищеною, а наслідки часто є тяжкими. Системне привчання до безпеки з першого дня навчання має на меті створити більш відповідальну культуру керування та зменшити кількість травматичних інцидентів.