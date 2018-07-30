Викрадений напередодні в Голосіївському районі столиці позашляховик Toyota Land Cruiser Prado затримували з погонею.

У ніч на 30 липня, патрулюючи автодорогу М-05 в напрямку Одеси, інспектори Патрульної Поліції отримали повідомлення від колег про те, що в їхню сторону рухається автомобіль Toyota. Вказаний транспортний засіб був викрадений напередодні в Голосіївському районі столиці.

Уже за 10 хвилин інспектори помітили авто, схоже за орієнтуванням. На вимогу поліцейських зупинитися водій не реагував, а навпаки, збільшив швидкість і почав тікати. Через кількасот метрів патрульні наздогнали та заблокували вказаний транспортний засіб.

В автомобілі перебували четверо чоловіків. Під час перевірки водій не надав інспекторам документів на транспортний засіб та не міг пояснити, кому належить авто.

Охоронці порядку затримали ймовірних зловмисників та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Обставини події встановлюватимуть слідчі.

Нагадаємо, що перевірити, де знаходиться автомобіль, можна прямо зі смартфону.