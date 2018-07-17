Поліцейський переслідував двох підозрюваних у вбивстві і зважився на екстремальні заходи, аби зупинити їх автомобіль.

Камера, закріплена на грудях поліцейського зняла незвичайну тактику поліцейського, що вів переслідування: коп відкрив вогонь прямо через лобове скло свого автомобіля .

Переслідуючи двох підозрюваних у вбивстві, поліцейський з Лас-Вегасу здійснив 11 пострілів крізь лобове скло свого авто. Безумовно, офіцер Вільям Умана приймав рішення без ретельного обдумування, діяв за ситуацією, однак відеозапис з його відеокамери став об’єктом бурхливих дебатів у США.

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Дії поліцейського й справді досить суперечливі, оскільки через розбите скло він міг втратити оглядовість, скло змінює траекторію куль, що могло стати причиною рикошету у сторонні об’єкти, навіть у людей на вулицях чи у самого стрільця.

Поліцейський департамент Лас-Вегаса повідомив, що усе почалось з перестрілки, коли два зловмисники відкрили вогонь по цивільній особі прямо у центрі міста. На місце оперативно нагодились копи і перестрілка зав’язалась вже між ними й злочинцями, котріздійснили близько 30 пострілів у правоохоронців і спробували утікти на машині.

Офіцер Умана знаходився у патрулюванні, коли помітив позашляховик з щойно почутого повідомлення про перестрілку і почав переслідування. “Коли ви дивитесь це відео, ви отримуєте чітке уявлення про те, з чим доводиться стикатись офіцерам”, – заявив помічник шерифа Тім Келлі каналу KSNV-TV. “На мій погляд, це відео показує прояв хоробрості й героїзму, котрих ми чекаємо від наших поліцейських”.

Врешті-решт, позашляховик зі зловмисниками зупинився біля початкової школи. Поліцейський застрелив одного з них, а інший отримав поранення та спробував сховатись у школі, де у той час було повно дітей, однак його вдалось перехопити раніше, ніж він досяг приміщення. Пізніше поліція встановила, що обоє підозрюваних мали довгий послужний список приводів і відсидок. Жертва злочинців, на яку було скоєно напад у центрі міста, пізніше померла у лікарні. Щодо дій Вільяма Умана проводиться внутрішнє розслідування.

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