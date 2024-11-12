Як убезпечити дитину від попадання під колеса автомобіля

Сервісні центри МВС по всій Україні провели пізнавальні заходи в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Їхніми учасниками стали як діти, так і дорослі. Співробітники розповідали найменшим відвідувачам найпростіші правила дорожнього руху, яких варто дотримуватися.

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Говорили не лише про культуру поводження на дорозі, а й про важливість бути помітними для водіїв у темну пору доби. Адже листопад – це похмурі й часто дощові дні, тумани, ранні сутінки та погана видимість на дорогах. І якщо дорослі здатні швидко зорієнтуватися на вулиці у темну пору доби, то діти більш вразливі і їм краще носити яскраві речі та обов’язково світловідбивні елементи.

Також співробітники сервісних центрів МВС разом з дітьми власноруч виготовляли флікери, щоб бути помітними для водіїв у темну пору доби. Кожна дитина самостійно обирала, яким буде її світловідбивач. Комусь до душі припала форма сонечка, іншим – сердечка або автівки. А за корисною працею жваво обговорювали важливість дотримання правил дорожнього руху. Окрім повчальної бесіди про безпеку, діти отримали подарунки – яскраві стрічки, світловідбивні браслети, наклейки на одяг та рюкзаки.