Как обезопасить ребенка от попадания под колеса автомобиля

Сервисные центры МВД по всей Украине провели познавательные мероприятия в рамках недели безопасности дорожного движения. Их участниками стали как дети, так и взрослые. Сотрудники рассказывали самым маленьким посетителям простейшие правила дорожного движения, которых стоит придерживаться.

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Говорили не только о культуре поведения на дороге, но и о важности быть заметными для водителей в темное время суток. Ведь ноябрь – это пасмурные и часто дождливые дни, туманы, ранние сумерки и плохая видимость на дорогах. И если взрослые способны быстро сориентироваться на улице в темное время суток, то дети более уязвимы и им лучше носить яркие вещи и обязательно светоотражающие элементы.

Также сотрудники сервисных центров МВД вместе с детьми собственноручно изготавливали фликеры, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток. Каждый ребенок самостоятельно выбирал, каким будет ее светоотражатель. Кому-то по душе пришлась форма солнышка, другим – сердечка или машины. А за полезным трудом живо обсуждали важность соблюдения правил дорожного движения. Кроме поучительной беседы о безопасности, дети получили подарки – яркие ленты, светоотражающие браслеты, наклейки на одежду и рюкзаки.