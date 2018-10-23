Заробити штраф за брудні номери в принципі нескладно – стаття 121 КУпАП жорстка і однозначна. Але «Дорожній адвокат» підказує варіант, як уникнути суворої відповідальності.

Восени бруд на номерах може з'явитися чи не в будь-який момент. І якщо в наступну хвилину вас зупинить поліцейський патруль, він матиме повне право залучити власника до відповідальності за порушення п. 2.9 Правил дорожнього руху, де йдеться про заборону керування транспортним засобом з забрудненим номерним знаком. Покарання піде згідно ч. 6 ст. 121 КУпАП – на перший раз це буде 170 грн. А якщо таке порушення виявиться другим протягом року, то штраф буде вже 225 грн.

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Але і це не все – замість грошей вас можуть «засудити» до суспільних робіт від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого! При цьому формулювання закону дозволяє трактувати номер як нечитаний навіть якщо заляпана одна цифра або буква.

І посилатися на сотні тисяч евроблях, які їздять з номерами, практично нічого не значущими в Україні, марно – формально поліцейський буде правий: будь-які номери повинні бути чистими і взагалі, без проблем читатися з відстані 20 метрів.

Юристи «Дорожнього адвоката» радять не сперечатися з інспектором, а замість цього швиденько витерти номери наявною в автомобілі ганчіркою або вологими серветками. Моментальне перетворення брудних номерів в чисті дасть підстави класифікувати ситуацію як усунення недоліків на місці і переведе ваше порушення в розряд малозначущих, що згідно ст. 22 КУпАП дозволить інспектору обмежитися усним зауваженням замість штрафу. І, до речі, накласти штраф за таке порушення поліцейський має право тільки разом з його фотофіксацією.

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