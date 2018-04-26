Мінінфраструктури пропонує зміни, покликані знизити кількість ДТП через "миготливий жовтий".

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк пояснив, про що саме йдеться у проекті, який зараз розглядається у науково-дослідному інституті “ДержавтотрансНДІпроект”.

Нещодавно ми писали про те, що Кабмін вирішив заборонити жовтий сигнал світлофора. Насправді ж, як пояснив заступник міністра, його слова неправильно зрозуміли: Лавренюк запропонував скасувати жовтий миготливий сигнал світлофора вночі, котрий дозволяє проїзд у режимі нерегульованого перехрестя.

Додатково чиновник пропонує зобов’язати владу українських міст забезпечити належне освітлення перехресть і встановлення відповідних дорожніх знаків.

У якості альтернативи проект пропонує відмінити відключення світлофорів у нічний час, але зробити коротшим час горіння зеленого і червоного. Наразі ці пропозиції розглядаються науково-дослідним інститутом “ДержавтотрансНДІпроект”, а рішення буде озвучене за два тижні.

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