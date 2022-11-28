Вартість роботизованого паркомісця в елітних будинках Нью-Йорку становить від 300 до 595 тисяч доларів США.

Водіння автомобіля у такому великому місті як Нью-Йорк, може бути справжньою мукою, але це ніщо в порівнянні зі спробою його припаркувати. Під будинками є паркінги, але вони тісні, тож водії не люблять ними користуватися.

Деякі забудовники винайшли високотехнологічне рішення, втиснувши фактично торговий автомат для автомобілів у деякі з найрозкішніших багатоквартирних будинків міста.

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Втім, це задоволення не з дешевих. Згідно зі звітом CNBC, місця в робо-парковках коштують від 300 до 595 тисяч доларів, а самі квартири сягають кількох мільйонів доларів.

«Як би божевільно це не звучало, 300 000 доларів за місце для паркування в житлових приміщеннях вважається розумною ціною в Нью-Йорку», — сказала CNBC Сенада Адзем, брокер з нерухомості Douglas Elliman.

Це працює так: ви під’їжджаєте на машині до в’їзду в гараж, використовуючи радіочастотну ідентифікаційну мітку, щоб розблокувати доступ. Натискання кнопки надсилає порожній піддон з рівня нижче, на який водій встановлює свій автомобіль. Камери сканують автомобіль, щоб перевірити, чи закриті двері та багажник, а потім відправляють його на зберігання в систему стелажів. Коли мешканець хоче забрати свій автомобіль, він просто повторно змахує міткою передавача. Робот доставляє машину, розвернуту на 180 градусів, тобто власнику не потрібно їхати заднім ходом – трохи більше, ніж за дві хвилини.

Дивіться відео, як працює парковка за 300 000 доларів:

Відсутність необхідності рухатись заднім ходом дуже подобається жителям, особливо тому, що люди з такими грошима, швидше за все, будуть їздити на великих позашляховиках, а не на Chevy Sparks. І забудовникам подобаються ці системи, тому що без необхідності встановлювати пандуси та двосторонні смуги руху вони можуть вмістити більше автомобілів на одиницю площі.

Одна з будівель, обладнаних системами роботизованого паркування, розташована за адресою 121 East 22nd Street, де компанія Toll Brothers будує кондомініум на 140 квартир.