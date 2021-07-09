Відео з гігантським затором, який виник на трасі з Пекіна до Тибету, може заспокоїти київських автомобілістів - бувають пробки і серйозніше, ніж в нашій столиці. 100-кілометрова ділянка дороги була у заторі 12 днів. Сталось це у 2015 році.

Справедливості заради варто сказати, що насправді в жоден з водіїв не провів в пробці цілих 12 днів. “Тягучка” рухалася з швидкістю близько 5 км \ год. Деякі машини простояли в цій дорожній пробці три доби.

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Причина виникнення затору тривіальна. Це не ДТП і навіть не стихійне лихо. Просто на вихідні багато пекінців вирішили виїхати за місто, а ще по цій дорозі рухалися тягачі з негабаритним вантажем, який займав відразу кілька смуг. Іронія долі в тому, вантажівки перевозили будівельні матеріали для проведення робіт з розширення траси, щоб скоротити кількість пробок.

Залишається тільки додати, що ця 12-денна пробка визнана найбільшою не тільки в історії Китаю, але і в світовій історії. У багатьох рейтингах саме цей дорожній затор ставлять на перше місце за тривалістю.