Видео с гигантским затором, который возник на трассе из Пекина в Тибет, может успокоить киевских автомобилистов – бывают пробки и серьезнее, чем в нашей столице. 100-километровый участок дороги был в пробке 12 дней. Произошло это в 2015 году.

Справедливости ради стоит сказать, что на самом деле ни один из водителей не провел в пробке целых 12 дней. "Тянучка" двигалась со скоростью около 5 км / ч. Некоторые машины простояли в этой дорожной пробке трое суток.

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Причина возникновения затора тривиальна. Это не ДТП и даже не стихийное бедствие. Просто на выходные много пекинцев решили выехать за город, а еще по этой дороге двигались тягачи с негабаритным грузом, который занимал сразу несколько полос. Ирония судьбы в том, грузовики перевозили строительные материалы для проведения работ по расширению трассы, чтобы сократить количество пробок.

Остается только добавить, что эта 12-дневная пробка признана крупнейшей не только в истории Китая, но и в мировой истории. Во многих рейтингах именно эту дорожную пробку ставят на первое место по продолжительности.