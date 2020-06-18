За каденцию Кличко киевские пробки "догнали" Джакарту и Бангкок, оставив далеко позади Каир и Куала-Лумпур.

За последний год транспортные заторы в столице Украины "догнали" знаменитые "столицы пробок" Джакарту и Бангкок. Это становится очевидным из мирового рейтинга от всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom.

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В результате системной борьбы действующей столичной власти с автомобилистами пробки в столице Украины за последние годы значительно увеличились. Главные причины – перекрытие транспортных артерий с целью создания пешеходных зон, плохая организация движения, аварийное состояние инфраструктуры города.

Киев расположился на 12-м месте в мировом рейтинге и идет вслед за столицей Индонезии Джакартой (10-я позиция) и столицей Таиланда Бангкоком (11-е место). При этом, все 3 города имеют одинаковый индекс TomTom – 53%. А "отставание" Киева в рейтинге является в данном случае скорее не положительным, а отрицательным фактором.

Да, и Джакарта и Бангкок в течение года сохранили прежний показатель в 53%, поэтому и находятся на более высоких позициях, чем Киев. Украинская столица "нарастила" за год сразу 7%, догнав легендарные столицы автозаторов.

"Прыжок" пробок сразу на 7% является рекордом для Топ-50 городов по рейтингу транспортных заторов.

В то же время, позади Киева в рейтинге оказался 20-миллионный Мехико, идущий на 13-м месте. А 16-миллионный египетский Каир и малазийский Куала-Лумпур, которые стали настоящей легендой из-за хаотичности и загруженности трафика, в реальности значительно отстали от украинской столицы. Так, столица Египта расположилась в рейтинге на 36-м месте, а столица Индонезии – на 46-м.

Столица Украины стала третьим городом Европы по сложности передвижения и расположилась между странами, имеющими более 8 млн населения, – Бангкоком (Таиланд) и Мехико (Мексика). В топ-15 рейтинга доминируют города с населением более 7-8 млн жителей.

Согласно данным компании TomTom, в 2019 году каждый рядовой автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дням 11 часам, "вычеркнутым из жизни".

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